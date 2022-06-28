KİRAZLIKÖPRÜ BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 80
Bartın´da, 4 günlük şiddetli yağış sonrası Bartın-Karabük yolundaki 66 milyon metreküp kapasiteli Kirazlıköprü Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 80´e ulaştı. Ulus ve Safranbolu ilçelerinden gelen derelerin birleştiği iki koldan yatakla yükselen Kirazlıköprü Barajı'nda sular, geri doğru Yehinan mevkisine kadar uzandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2022-06-28 15:43:31
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