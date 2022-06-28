

SELDE ÖLEN 56 KÖPEK İÇİN 434 BİN LİRA CEZA

Bartın´ın Okçular köyünde topladığı yardımlarla Sevim Arkan´ın bir arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar sel suyuyla doldu. Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Barınağın bulunduğu alana gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. 300 köpek güvenli bölgeye alınarak, Bartın Hayvan Barınağı'na götürüldü, 22´si yavru olmak üzere 56 köpek ise öldü.

Hayvanların ölümüyle ilgili olarak barınağın sahibi Sevim Arkan´a Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi. (DHA)

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-28 16:44:40



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