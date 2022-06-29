Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı

Asgari ücret zammı için tarih belli oldu

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Bartın'da sel sularının çekilmesinin ardından işyerleri ve bodrum katlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Bartın Yalı mevkiinde Bartın Irmağı'nın taşması sonucu işyerleri ve bodrumları basan suların tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre şehirlerden destek için bölgeye gelen AFAD gönüllüleri ile birlikte yine destek için bölgeye gönderilen iş makineleri ve vidanjörlerde çalışmalara katılıyor.

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