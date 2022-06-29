Bartın’da batmak üzere olan tekne için itfaiye ekipleri seferber oldu

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Bartın Irmağında sel taşkını sırasında hasar gören ve su almaya başlayan gezi teknesi için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler seferber oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce ‘Kırmızı Kod’ verilen Bartın’da kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı taştı. Taşkın sırasında Yalı mevkiinde iskeleye bağlı olan gezi teknesi, sularda sürüklenen kütüklerin çarpması sonucu hasar aldı. Su almaya başlayan teknenin içine 3 adet dalgıç motor kuran itfaiye ekiplerince batmak üzere olan teknedeki suyun tahliyesine başlandı.

Gezi teknesinin sahibi ise teknenin içindeki malzemeleri çevredeki vatandaşların yardımıyla tahliye etmeye başladı.

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