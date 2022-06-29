Bakan Karaismailoğlu: “Maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Yağışlar; geçen yıla göre daha fazla olmasına rağmen yaptığımız çalışmalarla etkisini azaltmıştır” “Bazı mihrakların sisli havalarda algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın’da görmüş olduk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: “Maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Yağışlar; geçen yıla göre daha fazla olmasına rağmen yaptığımız çalışmalarla etkisini azaltmıştır” “Bazı mihrakların sisli havalarda algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın’da görmüş olduk”

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Yağışlar; geçen yıla göre daha fazla olmasına rağmen yaptığımız çalışmalarla etkisini azaltmıştır” “Bazı mihrakların sisli havalarda algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın’da görmüş olduk”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geçen yıl 11 Ağustos’tan sonra yapılmış olan köprüler, istinat duvarları, dere ıslahları, barajlar yağışların etkisini azaltmıştır. Tabii iki kaybımız var. Bizi üzen tarafı o. Diğer maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir. Hasar tespit bir taraftan devam ediyor” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın’daki sel felaketinde hasar gören bölgeleri inceledikten sonra Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu Sinop’taki incelemeler sonrası hareket ettiği Bartın’da geçen yıl 11 Ağustos günü meydana gelen sel felaketini hatırlatarak, “Geçen Pazar itibariyle başlayan yoğun yağışlar nedeniyle ülkemizin özellikle Batı Karadeniz Bölgesi bu yağışlardan oldukça etkilendi. Özellikle Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük’ü etkileyen yağışlar oldu. Biz de pazartesi akşamdan itibaren bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgedeyiz. Herkesin kendi bölgesindeki çalışmaları koordine etmek ve vatandaşlarımızın yoğun yağışlardan en az etkilenmesi konusunda çalışma arkadaşlarımızla arazideyiz. Sinop’ta özellikle Ayancık, Türkeli, Kastamonu, Çatalzeytin, Küre, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve bugün de Bartın’dayız. Bölgede binlerce arkadaşımız bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarla seferberlik halinde. Geçen yıl 11 Ağustos’ta da bu bölgeler de önemli bir afet yaşamışlardı. Bizim bu hafta başında yaşadığımız afet aslında geçen yıl 11 Ağustos’ta yaşadığımız afetten çok daha etkili. Hem yağışın miktarı ve bölgesi olarak geniş olması itibariyle tabi ama bunun etkisi çok daha az oldu. Yapmış olduğumuz yatırımlar, almış olduğumuz tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlı olması, uyarıları dikkate alması 11 Ağustos’tan sonra yapılmış olan köprüler, istinat duvarları, dere ıslahları, barajlar yağışların etkisini azaltmıştır. Tabii iki kaybımız var. Bizi üzen tarafı o. Diğer maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir. Hasar tespit bir taraftan devam ediyor. Hasar görenlerin ön ödemeleri yapılmıştır. Tespit de yapıldıktan sonra bunlar telafi edilecektir. Bölgede arkadaşlarımız teyakkuz halindeler. Bütün diğer bölgelerdeki ekipler de bu bölgeye intikal ederek arkadaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar.”

“Devlet, millet el ele bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye devam edeceğiz”
Bartın’da yağışların etkisini azalttığını hayatın normale dönmeye başladığını anlatan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Yağışlar etkisini azalttı. Yarın itibariyle ortadan kaldıracaktır. Hayat normale dönmüş vaziyette, etkilerini ortadan kaldırmak için hasar gören dereler olsun bir taraftan DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İller Bankası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdaki arkadaşlarımız hasar tespitlerinde yoğun mesai gösteriyor. 7/24 çalışmaktayız. Bir özverili çalışma var. Burada vatandaşımızın her zaman yanında olan devletimiz olmaya da devam edecektir. Milletimiz devletine güvendiği için bu hasarları ve krizleri çok kısa sürede atlatıyoruz. Bakanlığımızın bölgede yoğun yatırımlarımız var. Onlarca yatırımlarımız var. Şantiyelerimiz var. Olası afet durumunda bu şantiyeler afet merkezine dönüşüyor. O yüzden afetin etkilerini kısa sürede ortadan kaldırıyoruz. Geçen yıl 11 Ağustos’tan sonra planlarımızı yapmıştık. Bu afetin etkilerini bu çalışmalarla minimize ettik. Zaten programlanmış işlerimiz vardı. Aynı şekilde DSİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları var. Böyle olası afetleri bir daha Allah’tan olmamasına temenni ediyoruz. Olduğu anda bunlara karşı yaptığımız yapılarla afete karşı duyarlarla o afetin hasarlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu tecrübelerle vatandaşımızın afet durumunda neler yapabileceğimizi onlarla beraber bu izleri ortadan kısa sürede kaldırmanın çözümün hep birlikte göreceğiz. Oldukça önemli mesafeler kat ettik. Artık temizlik çalışmalarına geçtik. Hayat normal akışında devam ediyor. Bu yatırımları, çalışmaları devam ettirerek böyle afet durumunda sıkıntıya mahal vermeden bu süreçleri atlatacağız. Çalışan binlerce arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Devlet, millet el ele bütün sıkıntıların üstesinden gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bazı mihrakların Sisli havalarda algı operasyonlarının peşinde dolaştıklarını görmüş olduk”
CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği araçların kullandırtılmadığına dair iddialara atıfta bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Son zamanlarda biz nasıl devletimizle, milletimizle beraberken bazı mihrakların sisli havalarda bazı işlerin peşinde algı operasyonlarının peşinde dolaştığını bugün Bartın’da görmüş olduk. Onlara milletimiz itibar etmediği için biz de itibar etmiyoruz. Arkadaşlarımızla işlerimizin başındayız. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kirazlıköprü Barajı büyük bir felaketi önledi”
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın’da yapılan barajların büyük bir felaketi önlediğini anlattı. Bartın’da metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü ancak hayata geçirilen barajların büyük bir felaketi önlediğini anlatan Tunç, şöyle devam etti:
“Bakanımız Bartın’ımızı zor zamanımızda teşrif ettiler. 11 Ağustos’ta yaşanan selde de defalarca gelmiş ve hasar giderme çalışmalarına nezaret etmişti. Yine bizleri yalnız bırakmadı. Yoğun yağışlar 26’sında Pazar gecesi başladı. 29’una kadar sürekli devam etti. Toplamda 300 kg üzerinde metrekareye sadece merkezde değil bütün ilçelerimizde ve beldelerimizde yoğun yağış meydana geldi. Aynı anda bütün bölgelerimizde Bartın Irmağı’nı besleyen bütün yan kollarda ani yağışlar nedeniyle Bartın Irmağımız taştı. Belli bir kapasitesi var. Şehir merkezinde de hasara yol açtı. Daha büyük hasara yol açabilirdi. Bartın’da inşasını tamamladığımız ve hizmete açtığımız Kirazlıköprü barajımız büyük bir felaketi önledi. 100 metre yüksekliği var. Yüzde 90 seviyesinde kaldı ve baraj dolmadan yağışlar sona erdi. Şu anda seviye yüzde 80’lyere kadar düşmüş durumda. Kışla barajımız o da 50 metre yüksekliğinde. Hasankadı beldemizden gelen dere üzerinde asıl yağışın merkezi orasıydı. Hasankadı’dan gelen dere üzerinde de Kışla barajımızın doluluğu yüzde 100’e ulaştı. Üçüncü gün baraj taştı, suyu vermeye başladı. Kozcağız barajımız da inşa aşamasında olan baraj. Aslında inşaatı bitti birtakım kamulaştırma çalışmalar nedeniyle su tutmaya başlamamıştı. Kapasitesinin dışında 15 milyon metreküp su aslında barajda su tutmamasına rağmen ani yağışta faydası oldu. Üç barajın toplamda 100 milyon ton kapasiteyi doldurabilecek bir su kütlesinin o anda Bartın Irmağı’na ulaşmasını engelledi. Bu üç barajın Bartın’da inşa edilmiş olması önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştı. 11 Ağustos’ta meydana gelen selde de bu faydayı görmüştük. O nedenle bu barajların inşasında başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sel afetinden sonra hemen Pazar gecesinden itibaren hatta daha öncesinde meteoroloji uyarılarda bulundu. İlçe ve bölgemiz için kırmızı alan verdiğinde bütün devletin kurumları başta AFAD koordinasyonunda teyakkuza geçtik. Afet koordinasyon merkezimiz Valimizin başkanlığında oluşturuldu. Alınacak olan tedbirler baştan alınmaya başladı. Sel afeti yağmur yağışları hızlanmaya başladığında İçişleri Bakan Yardımcımız Bartın’a intikal etti. Geçen yılki selde de İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı’yı ilk saatlerden itibaren Bartın’da görmüştük. Bu selde de çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanımız üç gündür Bartın’da. Çalışmalara nezaret etti. Belde köy ve ilçelerde çalışmalara devam etti. Bugün itibariyle kendilerini uğurladık. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.”

“Cumhurbaşkanımızın devletimizin bütün imkanlarını vatandaşımız için seferber edilmesi talimatları oldu”
Afetin ilk gününden itibaren devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yönde talimat verdiğini ifade eden Yılmaz Tunç, konuşmalarına şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanımız ilk gün bizi arayarak devletin bütün imkanlarını vatandaşımız için seferber ettiklerini ve vatandaşımızın mağdur edilmemesi noktasında talimatları oldu. Yoğun bir çalışma içerisine girdik. Halen bu çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Bartın’da değişik illerden destek aldık. Toplam 632 personelle sahada çalışmalar devam ediyor. 81 AFAD gönüllüsünü de buna dahil ettiğimiz zaman 713 toplam görev alan personel şu anda arazide harıl harıl milletimizin Bartın halkının bu sıkıntılı gününde onları o sıkıntıdan kurtarmak için arazide çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediyelerimiz, il özel idaremiz ve DSİ, Karayolları, devletin bütün kurumları, Orman İşletmemiz ve herkes bu 632 personelin dışında da yine arka planda çalışan çok sayıda personelimiz var. 103 iş makinasıyla bu çalışmalar gerçekleşiyor. 103 iş makinası Bartın’ın bütün kriz noktalarında selin zarar verdiği noktalarda derelerde çalışmalar devam ediyor.”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 5 aracını arkasına alıp bu kadar çalışmayı karalamak doğru değil”
CHP Bartın Milletvekili Aysun Bankoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 9 aracın çalıştırılmadığı yönündeki iddialarına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:
“Burada birtakım siyasi eleştiriler yapılabilir. Yapıcı eleştirileri açığız ama bunu doğru olmayan bilgilerle yaptığınız zaman bunu sahada çalışan görevlilerimizin şevkini kıracak vaziyete gelmemesi lazım. Bu noktada yapılan açıklamaları duydunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden araçlar geldiği bu araçların çalışmalara sevk edilmediği yönünde CHP’li milletvekilimizin beyanı oldu. Bu beyanı da üzülerek dinledik. Keşke o da bizim çalışmalarımıza katılabilse gelse. Sahada nasıl bir gayret gösterildiğini görse. Ancak selin dördüncü günü gelip arkaya birkaç aracı alıp bir basın açıklaması yaparak bu kadar çalışmayı karalamak doğru bir davranış değil. Yakıştıramıyoruz. Gece gündüz çalışan görevlilere teşekkür etmesi gerekir. Minnettarız demesi gerekir. ‘Allah devletimizden razı olsun’ diyen halkımız gibi düşünmesi gerekir. Ama maalesef birileri yanlış bilgi veriyor. Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aracı da sevk edilmiş. Çok sayıda araç da değil. Toplamda 9 araç. Biz şu anda toplamda 211 araçla sahadayız.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki değerlendirme sonrası Bartın kent merkezini inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, sel ve taşkınların yaşandığı Bartın’da
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, sel ve taşkınların yaşandığı ...
Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, afet bölgesini havadan inceledi
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı Sel mağduru çocuklar polis helikopteriyle gezdirildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini ...
56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı Köpeklerin kurtarılma anları cep telefonuna yansıdı
YEREL HABERLER 56 köpeğin telef olduğu o barınakta mahsur kalan ...
Bartın’da batmak üzere olan tekne için itfaiye ekipleri seferber oldu
YEREL HABERLER Bartın’da batmak üzere olan tekne için itfaiye ...
Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor
YEREL HABERLER Su taşkınları nedeniyle Ulus'ta 5 köy yolunda ulaşım ...
Bartın´da sel suları çekildi, temizlik başladı
YEREL HABERLER Bartın´da sel suları çekildi, temizlik başladı
Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışmaları ...
Taşkınların yaşandığı Bartın’da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı
YEREL HABERLER Taşkınların yaşandığı Bartın’da hasta vatandaşlara ...
Bartın’daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 köpek telef oldu 356 köpekten 56'sı telef oldu, izinsiz barınak kurmaktan sahibine 434 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Bartın’daki sel taşkınında özel bir barınaktaki 56 ...
Soylu: Bu tedbir alınmamış olsaydı daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalınabilirdi
YEREL HABERLER Soylu: Bu tedbir alınmamış olsaydı daha büyük ...
İçişleri Bakanı Soylu, Bartın’da bin 53 su baskını yaşandığını açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinden Kılıçdaroğlu’na yüklendi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Bartın’da bin 53 su baskını ...
Bartın’da sel suları çekilmeye başladı, kent dron ile havadan görüntülendi Sel sularının çekildiği bölgelerde ekipler temizlik çalışmalarına başladı Sular altındaki konutlar havadan böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Bartın’da sel suları çekilmeye başladı, kent dron ile ...
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (4)
YEREL HABERLER Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı ...
Bartın’da evlerinde mahsur kalanlara traktörle ekmek dağıtıldı
YEREL HABERLER Bartın’da evlerinde mahsur kalanlara traktörle ekmek ...
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (3)
YEREL HABERLER Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı ...
Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Selin verdiği tahribat havadan görüntülendi
Bakan Soylu, Bartın’da sel boyutunu izlerini sabahın ilk saatlerinde yerinde inceledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Bartın’da sel boyutunu izlerini sabahın ...
Kozcağız’da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye edildi
YEREL HABERLER Kozcağız’da 4 katlı bina yıkıldı, mahalle tahliye ...
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı (2)
YEREL HABERLER Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı ...
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı
Batı Karadeniz bölgesi, sel afeti korkusunu tekrar yaşadı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz bölgesi, sel afeti korkusunu tekrar ...
Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, kriz masasında bilgi aldı
Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, yavru kediler boğulmaktan son anda kurtarıldı Su seviyesi giderek yükselen Bartın’da zemin katları su bastı
YEREL HABERLER Mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye yetişti, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.