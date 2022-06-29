Bakan Karaismailoğlu, selin etkilediği Bartın´da incelemelerde bulundu 



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin etkilediği Bartın´da incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, geçen yıl yaşanan selin ardından alınan önlemler sayesinde bu afetin etkilerini minimize ettiklerini söyledi.

Kastamonu´da incelemelerde bulunduktan sonra Bartın´a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Abdipaşa Beldesi Aşağıdere Köyü, Kozcağız Beldesi Kavaklık Mahallesi´nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu daha sonra geçici köprünün yıkıldığı ve ulaşımın kesildiği Şarköy Boğazköy köyünde incelemelerde bulunarak, Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

'ALDIĞIMIZ TEDBİRLER, VATANDAŞLARIN DUYARLILIĞI YAĞIŞLARIN ETKİSİNİ AZALTTI'

"Bizim bu hafta başında yaşadığımız afet aslında geçen yıl 11 Ağustos´ta yaşadığımız afetten çok daha etkili. Hem yağışın miktarı ve bölgesi olarak geniş olması itibariyle tabi ama bunun etkisi çok daha az oldu. Yapmış olduğumuz yatırımlar, almış olduğumuz tedbirler, vatandaşlarımızın duyarlı olması, uyarıları dikkate alması 11 Ağustos´tan sonra yapılmış olan köprüler, istinat duvarları, dere ıslahları, barajlar yağışların etkisini azaltmıştır. Tabi iki kaybımız var. Bizi üzen tarafı o. Diğer maddi kayıplar kısa sürede telafi edilecektir. Hasar tespit bir taraftan devam ediyor. Hasar görenlerin ön ödemeleri yapılmıştır. Tespit de yapıldıktan sonra bunlar telafi edilecektir. Bölgede arkadaşlarımız teyakkuz halindeler. Bütün diğer bölgelerdeki ekipler de bu bölgeye intikal ederek arkadaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar."

Bakan Karaismailoğlu temizlik çalışmalarına başlandığını, hayatın normal akışında devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 11 Ağustos´tan sonra planlarımızı yapmıştık. Bu afetin etkilerini bu çalışmalarla minimize ettik. Böyle olası afetleri bir daha Allah´tan olmamasına temenni ediyoruz. Olduğu anda bunlara karşı yaptığımız yapılarla afete karşı duyarlarla o afetin hasarlarını ortadan kaldırıyoruz. Bu tecrübelerle vatandaşımızın afet durumunda neler yapabileceğimizi onlarla beraber bu izleri ortadan kısa sürede kaldırmanın çözümün hep birlikte göreceğiz. Oldukça önemli mesafeler kat ettik. Artık temizlik çalışmalarına geçtik. Hayat normal akışında devam ediyor. Bu yatırımları, çalışmaları devam ettirerek böyle afet durumunda sıkıntıya mahal vermeden bu süreçleri atlatacağız." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-29 22:55:13



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