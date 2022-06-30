Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2)

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KOT FABRİKASINI DA SU BASTI

Bartın'daki selde, kot üretimi yapılan fabrika da sular içinde kaldı. Bartın-Kozcağız yolunda, 20 dönüm alanda kurulu fabrikaya dolan sular, içerideki malzeme ve ürünlerin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İhracat yapılan ve 650 kişinin çalıştığı fabrikada işçiler, malzemeleri çıkararak, temizlik çalışmalarına başladı.

Kozcağız'ın Kavaklık Mahallesi´nde, selde yıkılan 4 katlı evin bulunduğu bölgede de çalışmalar devam ediyor. KozcağızKumluca yoluna hasar veren sel sularının çekilmesiyle iş makineleri ile taş tahkimatı yapılarak, yolun ulaşıma açılması hedefleniyor. KozcağızKumluca yoluna ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-06-30 15:46:33



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