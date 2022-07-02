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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selin sürüklediği çöpler sahillere vurdu

İHA

Selin sürüklediği çöpler sahillere vurdu

Bartın’da yaşanan sel ve taşkınlar sonrası suların sürüklediği çöpler sahillere vurdu. Bartın Belediyesi tarafından İnkumu sahilinde temizlik çalışması başlatıldı. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla İnkumu, Gömü ve Tarlaağzı sahillerinde denize girmek 3 gün süre ile yasaklandı.
Sel ve taşkınların yaşandığı Bartın’da suların sürüklediği çöpler sahillere vurdu. 3 kilometrelik İnkumu plajı Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağının taşıdığı çöp yığınlarıyla kaplandı.
Deniz yüzeyinde oluşan çamur tabakasının da geniş bir alanı kapladığı görüldü.
Deniz yüzeyi ve sahillerde yaşanan kirliliğin ardından Bartın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında 3 plaj için denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.
Kararda sel felaketinin ardından deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilerek; “Halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarlaağzı ve Gömü plajlarında tedbiren 020304/07/2022 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir” denildi.
Mavi bayrağa sahip İnkumu sahiline vuran çöplerin kaldırılması ve kumsalın temizlenmesi için Bartın Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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