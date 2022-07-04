Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

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Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'da selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumunu tamamladı, yol yeniden trafiğe açıldı.

Bartın'a bağlı Kozcağız beldesindeki sel felaketinde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışmalar sürüyor. MSB, Şar Boğaz Mahallesi'nde yıkılan köprü için harekete geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik uzman istihkam ekibi, dün bölgeye geldi. Ekipler, 40 metre uzunluğunda ve 4 metre 30 santim genişliğindeki hafif alaşımlı köprünün kurulumunu 6 saatte tamamladı. Geçici köprü dün akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Hafif alaşımlı köprü, 11 Ağustos 2021'de Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşımı sağlamıştı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-07-04 12:46:23



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