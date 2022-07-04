Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı

DHA

Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı


Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)-MİLLİ Savunma Bakanlığı'na (MSB)  bağlı 8 kişilik uzman ekip, Bartın'da selde yıkılan köprü için geçici köprü kurulumunu tamamladı, yol yeniden trafiğe açıldı.
Bartın'a bağlı Kozcağız beldesindeki sel felaketinde yıkılan 3 köprü ile ilgili çalışmalar sürüyor. MSB, Şar Boğaz Mahallesi'nde yıkılan köprü için harekete geçti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik uzman istihkam ekibi, dün bölgeye geldi. Ekipler, 40 metre uzunluğunda ve 4 metre 30 santim genişliğindeki hafif alaşımlı köprünün kurulumunu 6 saatte tamamladı. Geçici köprü dün akşam saatlerinde trafiğe açıldı. Hafif alaşımlı köprü, 11 Ağustos 2021'de Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşımı sağlamıştı. (DHA)
  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-07-04 12:46:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MSB selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu
YEREL HABERLER MSB selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu
MSB, Bartın'da geçici köprü kuruyor
YEREL HABERLER MSB, Bartın'da geçici köprü kuruyor
MSB Bartın’da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor
YEREL HABERLER MSB Bartın’da selden yıkılan köprünün yerine sabit ...
Bakan Soylu, Batı Karadeniz'deki selin bilançosunu açıkladı: '4,2 milyar TL'
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Batı Karadeniz'deki selin bilançosunu ...
Selde 56 köpeğin öldüğü ruhsatsız barınak yıkıldı
YEREL HABERLER Selde 56 köpeğin öldüğü ruhsatsız barınak yıkıldı
Barajlar, Bartın’da büyük sel felaketinin önüne geçti 2 büyük baraj 100 milyon metreküp su tuttu
YEREL HABERLER Barajlar, Bartın’da büyük sel felaketinin önüne ...
Selin sürüklediği çöpler sahillere vurdu
YEREL HABERLER Selin sürüklediği çöpler sahillere vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.