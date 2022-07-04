Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı (2)

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TOMA İLE TEMİZLİK YAPILDI

Bartın´da sel sularının çekilmesinin ardından Yalı İskelesi'nin temizliği TOMA´larla yapıldı. Bartın dahil olmak üzere Kocaeli, Bolu ve Karabük´ten gelen TOMA´lardan sıkılan su ile iskelede çamurlu alanlar yıkandı. TOMA´lar kentteki okul bahçelerinde de temizlik çalışmalarında kullanılıyor. (DHA)

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-07-04 16:48:52



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