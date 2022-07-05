Bartın'da sel sonrası çalışmalar devam ediyor

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Bartın’daki sel felaketinde Kozcağız beldesinde yıkılan 4 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bölgede çöken yol için taş dolgu çalışmaları devam ederken zarar gören su hattı da ekipler tarafından onarılıyor.

Bartın’da yaşanan sel afeti sırasında Kozcağız beldesinin Kavlaklık Mahallesinde 4 katlı bina çöktü. Kumluca –Kozcağız karayolunun Kavlaklık Mahallesinden geçen yaklaşık 100 metrelik bölümünde de çökme meydana geldi. Bölgedeki su hatları da sel sırasında hasar aldı.

Ekiplerce selde yıkılan 4 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken aynı bölgede 100 metrelik kısmı çöken Kumluca –Kozcağız karayolunda da taş dolgu çalışması başlatıldı. Ayrıca selden etkilenen su hatlarının da belediye ekiplerince onarım çalışması devam ediyor.

Sel sonrası bölgedeki son durum dron ile havadan görüntülendi.

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