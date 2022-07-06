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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi ve turistik ilçe Amasra bayrama hazır

İHA

Tarihi ve turistik ilçe Amasra bayrama hazır

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun onlarca katı ziyaretçi ağırlayacak.
Amasra Kalesi başta olmak üzere Kemere Köprüsü, Direkli Kaya, Kuşkayası Yol Anıtı, Cenova Şatosu gibi tarihi yapılarının yanı sıra sahilleri ve doğal güzelliği ile her mevsim büyük ilgi gören Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde nüfusunun onlarca katı ziyaretçi ağırlamayı bekliyor.
Bayram öncesinde tarihi ilçede yer alan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken pansiyonlarda ise doluluk oranı yüzde 50'leri aştı.
Bayram tatilinin başlamasıyla beraber çevre şehirlerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi bölgelerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacak olan 6 bin 600 nüfuslu ilçede günü birlik ziyaretçilerle birlikte nüfusun 40 binleri aşacağı tahmin ediliyor.
Bayram tatillerinde tarihi mekanları ve plajların dışında Amasra ilçesinde yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar arasında balıkçı lokantaları geliyor. Mezgit başta olmak üzere birçok balık türünün servis edildiği lokanta ve restoranların en çok ilgi gören menülerinden biri de coğrafi işarete sahip, yapımında yöresel 27 çeşit malzemenin kullanıldığı Amasra Salatası oluyor. Amasra’daki lokanta ve restoran gibi işletmelerde bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamış durumda.
Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait etnografik ve arkeolojik eserlerle Amasra tarihine ışık tutan Amasra Müzesi de bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olacak.
Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bayram tatili için İlçede gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek, “Amasra'mız üç bin yıllık tarihi ile her zaman çekim merkezi olmuş bir yer. Allah vergisi şanslı bir bölge. Tarihi ile, doğası ile, gastronomisi ile, denizi, kumu ve güneşi ile misafirlerimizin, turistlerin çokça ilgi gösterdiği rağbet ettiği bir bölgede yaşıyoruz. Her bayram öncesi ya da sezonda ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Yine bu bayramda da özellikle büyük konaklama işletmelerimizde, otellerimizde doluluk oranları yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Malum Amasra ev pansiyonculuğunun ilk başladığı yer. Ev pansiyonlarımızda misafirlerini bekliyor. Buralarda da yüzde 50'yi aşmış durumda doluluk oranı. Kanaatimiz o ki yine yüzde yüze burada da varırız. Bayram tatilini geçiren insanların keyfini çıkaracağı Amasra için bizde hazırlanıyoruz. Hazırlıklarımız da tamamlanmak üzere” dedi.

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