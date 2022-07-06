Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girdi. Kazada 10 işçi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 74 DL 915 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki Tuncay Altun´a ait 3 katlı binanın zemin katına çarptı. Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2022-07-06 16:38:52



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