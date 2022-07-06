Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

DHA

Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girdi. Kazada 10 işçi hafif yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 74 DL 915 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki Tuncay Altun´a ait 3 katlı binanın zemin katına çarptı. Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.
Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2022-07-06 16:38:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni patlayan işçi servisi eve girdi
YEREL HABERLER Freni patlayan işçi servisi eve girdi
Bizim Toptan Bartın’da da hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Bizim Toptan Bartın’da da hizmet vermeye başladı
Tarihi ve turistik ilçe Amasra bayrama hazır
YEREL HABERLER Tarihi ve turistik ilçe Amasra bayrama hazır
Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı
Bartın'da sel sonrası çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Bartın'da sel sonrası çalışmalar devam ediyor
Selde spor tesisleri zarar gördü
YEREL HABERLER Selde spor tesisleri zarar gördü
Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA’larla temizlik çalışmalarına destek veriyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri sel bölgesinde TOMA’larla temizlik ...
Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı (2)
YEREL HABERLER Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı ...
Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Bartın'da MSB'nin kurduğu geçici köprü ulaşıma açıldı
MSB selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu
YEREL HABERLER MSB selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.