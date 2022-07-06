BARÜ’de ‘Beyin Görüntüleme Teknikleri Çalıştayı’ gerçekleştirilecek.



Bartın Üniversitesinde (BARÜ) lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere, alanında uzman akademisyenler tarafından beyin görüntüleme teknikleri eğitimleri verilecek. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Yavaş’ın yürütücülüğündeki “Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilere Yönelik Nörogörüntüleme Tekniklerinde Güncel Yaklaşımlar Eğitimi” başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 2237A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” çerçevesinde gerçekleştirilecek proje doğrultusunda eğitime hak kazanan 15 lisansüstü öğrenci, beyin görüntüleme tekniklerini farklı yönleriyle çalışan alanında uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.



Proje hakkında bilgiler veren Yavaş, “Eğitimler ile hem lisansüstü öğrencilerin beyin görüntüleme teknikleri alanında bilgi ve becerisi artacak hem de üniversiteler arası çok disiplinli çalışmalar için fikir alışverişinde bulunulacaktır. Tüm etkinlik boyunca üniversitemiz psikoloji bölümü bünyesinde kurulan Bilişsel Araştırmalar Laboratuvarının alt yapısı kullanılacaktır. Bu düşüncelerle projenin hazırlanmasında emeği geçen Öğretim Görevlisi Samet Çelik ve Araştırma Görevlisi Sıla Resuloğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.



Projede emeği geçenleri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak kalite ekseninde sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Rektör Uzun, “Deneyimli akademik personelimiz yaptıkları çalışmalarla kurumsal gelişimimize değer katmaya devam etmektedir. Sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmaya gayret gösterdiğimiz bu süreçte, alanında yetkin bireyler yetiştirmenin öneminin farkındayız. Bu doğrultuda verilecek eğitimleri önemsiyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



BARÜ’de 2237A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” doğrultusunda Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar’ın yürütücüsü olduğu “Peyzaj Tasarımında Engelli Dostu Çözümler Eğitimi” projesi de kabul edilmişti.

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