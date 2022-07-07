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Sel sonrası su basan okullarda temizlik çalışmaları sürüyor Selde su basan okulların temizlik çalışmalarına Jandarma da destek veriyor

İHA

Sel sonrası su basan okullarda temizlik çalışmaları sürüyor Selde su basan okulların temizlik çalışmalarına Jandarma da destek veriyor

Bartın’da yaşanan sel ve taşkınlar sonrasında kentin farklı noktalarında taşkınlardan etkilenen okullarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde destek veriyor.
Bartın’da 27 Haziran gecesi yaşanan sel afeti sonrasında kentte hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. AFAD koordinasyonunda sürdürülen çalışmalara belediyeler ve çevre illerden gelen destek ekiplerinin yanı sıra gönüllüler ile Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde destek veriyor.
Sel sonrası cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Sel sırasında su basan kentin farklı bölgelerindeki okullarda ise temizlik çalışmaları devam ediyor.
Cumhuriyet mahallesindeki Borsa İstanbul Ortaokulu ve Kemerköprü mahallesinde yer alan 15 Temmuz Şehitler İlkokulu taşkınlarla birlikte sular altında kalmıştı. İki okuldaki su tahliyesinin yanı sıra çamur ve balçığında temizlenmesi için çalışmalar devam ederken okulun zarar gören sıra ve diğer eşyaları da ekipler tarafından temizleniyor.
İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler okul binası içindeki su ve çamurun tahliye edilmesini sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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