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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

İHA

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Bartın’da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, BartınKozcağız karayolu Eskihamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozcağız beldesinden Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan K.Ö. yönetimindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde iken yol kenarında duraklayan ve ardından sola dönüş yaparak yeniden yola çıkan Mehmet Acıbal (70) idaresindeki 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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