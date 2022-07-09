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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acemi kasaplar acil servislere akın etti

İHA

Acemi kasaplar acil servislere akın etti

Bartın’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar acil servislere akın etti.
Bartın’da sabah saatlerinden itibaren toplam 19 kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurdu. Kesici aletler ya da hayvan darbesi sonucu yaralanan vatandaşlardan bazıları 112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken hafif yaralı bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştı.
Kurban kesimi sırasında dizinden yaralanan bir vatandaş, “Kendi kurbanımızı keserken oldu. Hayvanı kesmeye hazırlanırken başını çekince bıçak dizime geldi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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