Kurucaşile açıklarında hortum kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'da denizde oluşan hortum, tedirgin etti. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Tedirginliğe neden olan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2022-07-10 13:45:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.