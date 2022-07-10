Kurucaşile açıklarında hortum kamerada

Ayhan ACAR/ KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'da denizde oluşan hortum, tedirgin etti. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kurucaşile ilçesi açıklarında denizde hortum oluştu. Tedirginliğe neden olan hortum, deniz üzerinde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2022-07-10 13:45:11
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