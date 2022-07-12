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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı Ramazan Çelik, gurbetçileri coşturdu

İHA

Sanatçı Ramazan Çelik, gurbetçileri coşturdu

Ramazan Çelik çiftetelli ile Ulus ilçesinde gurbetçi buluşmasında coşturdu.
Ulus Belediyesi, BUKAD ve BARFED derneğinin birlikte düzenlediği yöresel sanatçıları Ramazan Çelik, Sevgi Petek, Tayfur Çalık ve Arda Sivaslı konuk oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, protokol üyeleriyle birlikte çiftetelli eşliğinde tempo tuttu, ses sanatçılarına çeşitli hediyeler verdi. Yılmaz Tunç, "Geçtiğimiz haftalarda bölgemizde sel afeti yaşadık can kaybımız olmadı, bakanlarımız bölgemizden hiç ayrılmadılar. Devletimizle bir olduk kenetlendik, hasarlarımızı gidermeğe çalışıyoruz. Kurban Bayramı sebebiyle sıladan memleketlerine gelen gurbetçi insanlarımıza buluştuk bayramlaştık" dedi.
Ses sanatçısı Ramazan Çelik, “Bartın'ın şirin ilçesi Ulus'tayım. Bartın insanını öncelikle ben teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah razı olsun. Ramazan Çelik'i bağırlarına bastılar. Yapmış olduğumuz televizyon programlarında inanılmaz derecede bana destek oldular. Bölge insanıyız, ben öncelikle her bir gönüle her bir Bartınlıya teşekkür ediyorum. Bugün Ulus ilçesinde gurbetçi gecesindeyiz. İnşallah öncelikle bu geceyi düzenleyen BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz ve BUKAD derneği başkanları Ufuk Şahin ve yöneticilerine saygılar sunuyorum. İşimiz çiftetelli; çiftetelli ile bütünleşen Türkiye'de tek adam Ramazan Çelik ben buradan sizlerin aracılığı ile de tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

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