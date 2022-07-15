15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman kabri başında anıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında şehit edilen Bartınlı İmam Mustafa Yaman, kabri başında dualarla anıldı.

FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, görevli olduğu Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'nde şehit edilen Bartınlı İmam Mustafa Yaman, Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki kabri başında dualarla anıldı. Anma etkinliğine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, daire amirleri ve Şehit Yaman’ın ailesi katıldı.

Programda ilk olarak Çubuklu köyü camiinde Mevlidi Şerif okundu. Ardından Şehit Yaman’ın kabri ziyaret edilerek tüm şehitler için dualar edildi.

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