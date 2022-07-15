Bartın’da "15 Temmuz" yürüyüşü

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Bartın’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü" etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla düzenledikleri yürüyüşün ardından meydanları doldurdu.

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatandaşlar demokrasi nöbeti için meydanlara koştu. Bartın’da 15 Temmuz etkinlikleri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Yürüyüşü' ile başladı. Bartın Valiliği önünde buluşan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz etkinliklerinin gerçekleşeceği Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşte gençler tarafından dev Türk bayrağı taşındı. Evlerindeki vatandaşlarda yürüyüş kortejini Türk bayraklarıyla selamlayıp alkışlarla destek verdi.

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