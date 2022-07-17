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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar en iyi keşkek için yarıştılar

İHA

Kadınlar en iyi keşkek için yarıştılar

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde Keşkek Festivali çerçevesinde en iyi keşkek yarışması düzenlendi. Yarışma için titizlikle hazırlık yapan kadınlar, kendi usullerince pişirdikleri keşkeği jürinin beğenisine sundu.
Abdipaşa beldesinde düzenlenen Keşkek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin en ilgi çeken etkinliği ise 17 kadının katıldığı en iyi keşkek yarışması oldu. Titizlikle hazırlık yapan kadınlar, evlerinde pişirdikleri keşkekleri yarışma öncesinde festival meydanına getirdi. Keşkek tencerelerini soğumaması için sarıp sarmalayan kadınlar, yaptıkları yemekleri jüriye ikram etti.
Yarışmacılardan Nagihan Karahalilöz, keşkek yemeğini gelin geldiği beldede tanıdığını ifade ederek, “Ben buraya gelin geldim. Bizim memleketimizde keşkek yoktur. Ama çok lezzetli, tadını sevdik. İlk defa katılıyorum. Sütlü keşkek yapılıyor burada, çok lezzetli, tavsiye ederim. Sabah kahvaltılarda filan yeniliyor bayram sonrası. Tavsiye ederim, gelsinler görsünler buraları, tatsınlar diyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.
Yarışmaya ilk kez katıldığını belirten Esmanur Kadıncı ise, “Bu yarışmaya ilk defa katılıyorum. Keşkek yemeğini ilk defa yaptım ama gayet iddialıyım. Bugün birinci olmaya geldim buraya. Youtube’da bununla ilgili çok fazla video izledim. İlk başta akşamdan yıkadım. Daha sonra güzel özel bir sos hazırlayıp düdüklüde haşladım, kara buğdaya buladım. Daha sonra güveçte farklı bir yorum katarak servis ettim” diye konuştu.
Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ise keşkek yemeğinin yörede çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kadınlar yarışıyor, bunu yapıyor. Lezzetli keşkek yapıyorlar. Bizim yöremizde de soframızda bayramlarda, derneklerde bu keşkek olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Biz keşkeği tanıtma amacıyla kadınlarımızı teşvik, daha lezzetli keşkeği yöremizde tanıtsınlar diyerekten bu ödülleri veriyoruz ki seneye daha güzel, daha lezzetli keşkekler yapsınlar” şeklinde konuştu.
Birbirinden lezzetli keşkek yemekleri karşısında puanlama yapmakta zorlanan jüri üyeleri, lezzet başta olmak üzere baharat, sıcaklık ve sunum gibi kriterleri de göz önüne alarak en iyi keşkeği seçti. Yarışmanın birincisi ilk kez yarışmaya katılan 17 yaşındaki Esmanur Kadıncı olurken, 2’nci Gülsüm Üngül, 3’üncü ise Ayşe Şenol oldu. Yarışmada dereceye girenler altın ile ödüllendirildi.

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