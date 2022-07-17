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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARSERÇEKDER’den dayanışma kahvaltısı

İHA

BARSERÇEKDER’den dayanışma kahvaltısı

Bartın'da Yaşayan Serdaroğlu ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri (BARSERÇEKDER) kahvaltı programında bir araya geldi.
Bartın'da Yaşayan Serdaroğlu ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri (BARSERÇEKDER) kahvaltı programında bir araya geldi. İş insanları, dernek üyeleri ve farklı dernek temsilcilerinin de katılım sağladığı program renkli görüntülere sahne olurken programda dayanışma mesajları verildi.
Düzenlenen kahvaltı programının ev sahipliğini BARSERÇEKDER Başkanı Özcan Sarıbaş yaptı. Programa AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Mehmet Yılmaz, iş insanları Sezai Bilgin, Ünsal Akpürçek, BARSERÇEKDER üyeleri ve aileleri ile BARFED’e bağlı derneklerin başkanları ve temsilcileri de katılım sağladı.
Kahvaltı programı sonrasında BARSERÇEKDER Başkanı Özcan Sarıbaş yaptığı açıklamada, “Derneğimiz çatısı altında bugün birlik ve beraberlik buluşması gerçekleştirdik. Bu tür etkinliklerimizi birlik ve beraberliğin sağlanması adını düzenliyoruz. Bartın'da Yaşayan Serdaroğlu ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak insanlarımıza her konuda yardımcı olmak ve insanlarımızla dayanışma içinde olmayı amaçlıyoruz. Dernekler gibi sivil toplum kuruluşları her zaman üyeleri için var olan kuruluşlardır. BARSERÇEKDER olarak henüz 8 aylık bir derneğiz ancak günden güne büyüyor ve güçleniyoruz. Şu anda mevcut 70 üyemiz var. Sponsorlarımızda bizim en büyük destekçilerimiz oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.” Dedi.
Başkan Sarıbaş açıklamasının devamında önceliklerinin her zaman birlik ve beraberliğin sağlanması olduğunu ifade ederek, “BARSERÇEKDER olarak her daim önceliğimiz birlik ve beraberlik. Kuruluş amacımızda Bartın'da yaşayan Serdaroğlu ve çevre köylerindeki vatandaşlarımız arasında birlik beraberlik oluşturmak. Derneğimiz faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencisi olan ve maddi imkansızlıklar yaşayan öğrenci kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında askere giden genç kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Ramazan aylarında da yine iftar sofraları kuruyor ve bu sofralarda birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Köyümüzdeki okullara da elimizden geldiğince destek sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine diğer derneklerimizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız.” Şeklinde konuştu.
BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz’da programdaki konuşmasında, “Bugün güzel bir etkinliğe bizde katılımcı olduk. Bu güzel etkinliğe imza atan herkesi kutluyor, katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum. BARSERÇEKDER hem faaliyetleri hem de üye sayısıyla güçlü bir dernek. Üyeleri de bu derneğe sahip çıkıyor. Bizlere de gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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