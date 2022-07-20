Bartın’da yaşanan sel afetinin ardından ırmak yatağında yer alan ve devrilen ağaçların temizliğine yönelik çalışma başlatıldı.

27 Haziran tarihinde Bartın’da yaşanan sel afetinde çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Bartın Irmağı'nın taşması sonucunda yaşanan sel afetinin ardından ırmak yatağında devrilen ve su akışını engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı.

1’inci derecede sit alanı olan bölgelerdeki temizlik çalışmaları için Karabük Kültür ve Koruma Kurulu’ndan izin alınmasının ardından Kemerköprü, Asma Köprü ve Yalı mevkiinde çalışma başlatıldı.

Bartın Belediyesine bağlı 10 kişilik ekibin sal kullanarak yürüttüğü çalışmalarda dere yatağına devrilen ağaçlar parçalara bölünerek kaldırılıyor.

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