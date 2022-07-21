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Tehlikeye rağmen o andan vazgeçmiyorlar Karayolu üzerindeki tehlikeye rağmen fotoğraf sevdasından vazgeçmiyorlar

İHA

Tehlikeye rağmen o andan vazgeçmiyorlar Karayolu üzerindeki tehlikeye rağmen fotoğraf sevdasından vazgeçmiyorlar

Bartın Karabük karayolu üzerinde, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda yolculuk edenler, koruma altındaki yeşil tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarırken, evlenecek çiftler de düğün çekimleri için bölgeyi tercih ediyor.
BartınKarabük karayolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiinde sağlı sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri büyülüyor. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel geçen yıl yine bakanlık tarafından ‘korunması gereken özel alan’ ilan edilmişti.
9 kilometrelik yolda her iki tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yaprakları sonbahar ve ilkbahar aylarında oluşturduğu görsel şölen ise seyahat edenleri adeta büyülüyor. Yol kenarında park eden sürücüler hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparken, gelin ve damatların ise tercih ettiği mekanların başında yer alıyor.

"Tehlikeye rağmen o andan vazgeçmiyorlar"
Evlenme hazırlarında olan gelin adayları, heyecanla doğal ortamın eşsiz güzelliğini trafik korkusuna rağmen yaşamaktan vazgeçmiyorlar.
Dünya evine giren damat Süleyman Destirici, eşiyle birlikte beraber İstanbul'dan geldiklerini söyleyerek, "Memleketimiz Safranbolu’da fotoğraf çekmeğe karar verdik, akabinde de Bartın yolu üzerinde çok güzel bir ağaç tünel var. Bunu da eşlerimizle dostlarımızla fotoğraflayarak anılarımızı paylaşmak istedik. Göremeyenler için de çok güzel olduğunu arkadaşlarımıza belirtmek istedik” dedi.
Gelin Özge Destirici, kendisinin Tuncelili olduğunu Karadeniz'in de doğasının harika olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Özellikle bu yol beni çok etkiledi ve ağaçlı yol. Normalde İstanbul’da yapmak istemedik çekimi çünkü bir alanda kapalı kalıyorsunuz. Ama burada gayet doğal çekim halinde gerçekleştirdik" dedi.
Ağaç tünellerde çekim yaptıran bir başka damat Murat Sivritepe ise “Kamerman abilerimiz sağolsun ama yine de zorlanıyorlar ve zor bir şekilde fotoğraf çekiyoruz. Araçlar vızır vızır geçiyorlar” dedi.
Gelin adayı Eda Akbaş ise ”Buraya da mutlu günümüz için geldik ama sürücülerin insanların daha anlayışlı olmasını istiyoruz. Çok zorluklarla gerçekten çekiyorlar fotoğrafçımız kameraman gerçekten çok zor. Sonuçta bir defa oluyor böyle şeyler mutlu günümüzü bir kere yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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