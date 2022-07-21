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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ’de başarıyla sürdürülen ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmaları incelendi

İHA

BARÜ’de başarıyla sürdürülen ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmaları incelendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) başarıyla uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından incelendi.
Bartın Üniversitesinde (BARÜ) kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak hedefiyle 2018 yılında uygulanmaya başlanan ‘Sıfır Atık Projesi’ başarıyla sürdürülüyor. Yarınlara sürdürülebilir ve temiz bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda önemli oranda tasarruf elde edilirken atıklar da geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.
Oluşturulan sistem ve uygulamalar yerinde incelendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, BARÜ’de oluşturulan Sıfır Atık Sistemi hakkında bilgiler alınarak yapılan uygulamalar yerinde incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda BARÜ’deki çalışmalardan övgüyle bahsedilerek birçok kuruma örnek gösterilebilecek bir düzeyde olduğu ifade edildi.
Türkiye Çevre Ajansından Batuhan Aydoğan ve Gökberk Yadigaroğlu daha sonra BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti. Türkiye Çevre Ajansının ‘Sıfır Atık Projesi’ çalışmalarının daha ileriye taşınması, içecek ambalajlarının etkin bir şekilde toplanması hedefiyle kurulduğunun aktarıldığı ziyarette, ajansın denetleme, yol gösterme ve teşvik etme yönündeki çalışmalarından bahsedildi.
“Kazanımlarımızı sürdürülebilir şekilde geleceğe taşıyoruz”
Çevreyi koruma anlamında önemli bir geri kazanım ve tasarruf elde ettiklerini belirten Rektör Uzun, “Sıfır Atık Projesi bir çevre hareketi olarak kısa zamanda tüm Türkiye’yi saran bir seferberliğe dönüşmüştür. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan seferberliğe katılarak, kısa zamanda tüm birimlerimizde ciddi bir başarıya ulaştık. Sadece verimlilik ve geri dönüşümle değil yaptığımız projeler ve verdiğimiz eğitimlerle de geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.
Proje ile Bartın Üniversitesinde 983 ağaç kesilmekten kurtarıldı
BARÜ yerleşkelerinde başarıyla yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ ile Ekim 2018’den bu yana toplanan kâğıt, plastik, cam ve metal atıklar geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece proje ile yaklaşık 4 yılda 983 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ayrıca proje uygulamaları sonucunda 583 varil petrol ve 445 bin 734 kwh enerji tasarrufu sağlanırken 12 bin 253 kilogram sera gazı salınımının da önüne geçildi.

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