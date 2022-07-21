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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ, “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuar”da dünyaya tanıtılıyor

İHA

BARÜ, “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuar”da dünyaya tanıtılıyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022” etkinliğinde farklı ülkelerden uluslararası öğrencilere tanıtılıyor.
Bartın Üniversitesi (BARÜ), Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması amacıyla düzenlenen “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022”deki yerini aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen fuarda, öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere oluşturulan dijital platform üzerinden erişiyor.
69 farklı ülkeden öğrencileri bulunan ve 20222023 Akademik Yılı için başvuruların devam ettiği BARÜ ile birlikte 200’e yakın yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuarda, uluslararası öğrencilere Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler veriliyor.
Sanal fuarda BARÜ’yü ziyaret eden öğrenciler İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde alanında yetkin akademik insan kaynağıyla yazılı ya da görüntülü olarak görüşebiliyor. Her geçen gün daha fazla tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olan BARÜ’de, öğretim elemanları tarafından şehir, eğitim fırsatları, çift ana dal ve yan dal programları, barınma imkânları, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olunuyor ve sorular cevaplandırılıyor.
2022 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen tanıtım fuarı Türkiye saatiyle 08.00 20.00 arasında ziyaret edilebiliyor.
Türkiye’nin küresel anlamda yükseköğretimde bir çekim merkezi olma yolunda her geçen yıl konumunu daha da güçlendirdiğini kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gerçekleştirilen fuarın oldukça önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.
BARÜ’nün 2017 yılından bu yana uluslararası öğrenci sayısını 8 kata yakın arttırdığının altını çizen Rektör Uzun, “Yerelde uluslararasılaşma hedefimizle kapılarımızı tüm dünyadan öğrencilerimize açıyoruz. Her geçen gün kendimizi biraz daha geliştirerek akademik ve idari insan kaynağımızla geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda 20172018 akademik yılında 18 ülkeden 253 uluslararası öğrencisi olan Üniversitemizin, şu anda 69 farklı ülkeden 2 bine yakın bileşeni olan bir aile olduğunu gururla vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle ufkumuzu açan ve önümüzü aydınlatan politikalarla her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Bartın Üniversitesinin standına https://www.virtualfairyok.gov.tr/ adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra http://virtualfairyok.gov.tr/stands?birimId=104578 bağlantısından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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