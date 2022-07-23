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BARÜ’nün ulusal ve uluslararası başarıları “Eğitim Atlası”nda anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Akit TV "Eğitim Atlası" programına konuk olarak Bartın ve üniversite hakkındaki soruları cevapladı.

BARÜ’nün ulusal ve uluslararası başarıları “Eğitim Atlası”nda anlatıldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Akit TV “Eğitim Atlası” programına konuk olarak Bartın ve üniversite hakkındaki soruları cevapladı.
Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ilgiyle takip edilen Akit TV “Eğitim Atlası” programının canlı yayın konuğu oldu. EğitimciYazar Prof. Dr. Ahmet Akın’ın sunuculuğunu yaptığı programda, ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarının ardından tercih sürecine giren aday öğrencilere tavsiyelerde bulunuldu.
Ulusal ve uluslararası başarılarıyla her geçen gün kamuoyunun ilgisini çekmeyi başaran ve sadece Türkiye’den değil 69 farklı ülkeden de öğrencilerin tercihi olan BARÜ’nün de anlatıldığı programda, Rektör Uzun soruları cevapladı.
Bartın Üniversitesini büyük bir aile olarak gördüklerini ifade eden Rektör Uzun, “‘Sürekli İyileşme’ anlayışıyla Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz” dedi.
Rektör Uzun, kaliteli eğitim ve yeni bilgi üretimi noktasında üniversitenin nitelikli çalışmalar ürettiğini de belirterek “9 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü bünyesinde barındıran Bartın Üniversitesinde aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak 18 bine yakın öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. Burada tüm bileşenlerimizle birlikte bir başarı hikâyesi yazıyoruz. Üniversite olarak ulusal ve uluslararası sıralamalarda her dönem bulunduğu yeri yükseltmeyi başarıyoruz. İhtisaslaşmaya hak kazanan ülkemizdeki 22 üniversiteden biri olarak bölgemizden başlayarak geleceğimize değer katıyoruz” diye konuştu.
BARÜ’deki “Öğrenci Odaklı” eğitim ortamında da bahseden Rektör Uzun, “Öğrencilerimizi proje tabanlı eğitim anlayışımızla tüm çalışmalarımızın merkezine alıyoruz. İş hayatına en iyi şekilde hazır olmaları için 3+1 ve 7+1 “İş Yeri Eğitim Modeli”ni uyguluyoruz. Çift anadal ve Yandal uygulamalarımız ve yurt dışı eğitim fırsatlarımızla gelişimlerine destek oluyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın en yeşil yerleşkelerinden birine sahip Üniversitemizde kültür, sanat ve spor faaliyetlerimizle de öne çıkıyoruz. Tüm bu çabalarımız sonucunda ülkemizde en çok öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumlarından biri olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında elde ettikleri derecelerle ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızla da gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Bartın’ın huzurlu bir öğrenci şehri olduğunu da vurgulayan Rektör Uzun, “Bir adım önde başlamak isteyen, başarı hikâyesine yenilerini eklemeyi arzulayan, en önemlisi de yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak isteyen tüm aday öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine bekliyoruz. Gelecek bizimle başlayıp, sizlerle anlam bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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