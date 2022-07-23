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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’dan “Gazeteciler ve Basın Bayramı” mesajı

İHA

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun’dan “Gazeteciler ve Basın Bayramı” mesajı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yayımladığı mesajında basın çalışanlarının bayramını kutlayarak “Basın kuruluşlarımız sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla görevlerini yerine getirmekte, demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olan vatandaşlarımızın haber ve bilgi alma hakkını sağlamaktadır. Meslek ilkelerine ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde bu önemli görevi üstlenen tüm basın çalışanlarının bayramını kutluyorum” dedi.
Basın çalışanlarının çok önemli bir görevi fedakârlıklarla yerine getirdiğinin de altını çizen Rektör Uzun, “24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Özgür, tarafsız ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getiren basın kuruluşlarımız, mesleklerinin getirdiği ahlaki sorumluluklar çerçevesinde ülke olarak ilerleyişimize ve demokrasimize katkı sunmaktadır. Toplum adına görev yapan basın mensuplarımız her türlü olağanüstü durumda mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret göstermektedir. Bu düşüncelerle basından sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümü vesilesiyle tüm basın mensuplarımızın ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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