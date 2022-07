Evi yanan aile yeni ev inşası için yardım bekliyor

Bartın’a bağlı Kutlubeyyazıcılar köyündeki evleri yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ve geçim kaynakları olan hayvanları da yanarak telef olan 8 kişilik Telli ailesi yeni bir ev inşa edebilmek için yardım bekliyor.

Nurettin Telli ve ailesinin Kutlubeyyazıcılar köyüne bağlı Tellilioğlu mahallesindeki evlerinde 2022 yılının Mayıs ayında yangın çıktı. 2 katlı evleri ve tüm eşyaları yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen 8 kişilik Telli ailesinin tek geçim kaynakları olan 8’i büyükbaş ve 1’i küçükbaş olmak üzere 9 hayvanı da alevlerin arasında kalarak telef oldu.



Yangınla birlikte tüm birikimleri de küle dönen aile geçici olarak aynı köydeki komşularının evinde yaşamaya başladı. Yangından sonra AFAD başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlardan destek alan ailenin en büyük istekleri ise evlerini bir an önce yeniden inşa etmek.

Yıkılacak evlerinin yerine yeni bir ev inşa etmeyi isteyen Telli ailesinin tek umutları ise hayırseverlerin sağlayacağı yardım ve destekler olacak.

Evleri yanan Telli ailesinin 8 ferdi ile birlikte komşularının evinde yaşadığını söyleyen Kutlubeyyazıcılar köyü muhtarı Muharrem Ateş, “Gördüğünüz gibi yangın sebebiyle böyle bir mağduriyet yaşamışlardır. Maddi manevi, hayvanları, evi hiçbir şey kalmamak şartıyla ortadadır görünen. Hayırlısıyla yeni bir ev yapıp kendilerini güzel bir ortamda yaşatmaya mücadele ediyoruz. Burada Ankara’da çalışan bir komşusu var o evde kalıyorlar. Geçici tabi ki. Nasip olursa kendilerine başlarını sokabilecekleri bir ev yapıp sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Bunun için hayırsever vatandaşların yardımlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle şimdiden yardım eden, etmek için mücadele veren tüm halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yazın kışı da var. Bir an önce başlarını sokup bir eve yerleştirebilirsek hayırseverlerin yardımlarıyla” dedi.

Yanan evindeki her şeyin kullanılamaz hale döndüğünü ve büyükbaş hayvanlarının da çıkan yangında telef olduğunu söyleyen Nurettin Telli’de, “Her şeyim gitti. Büyükbaş hayvanlarım da telef oldu” ifadelerinde bulundu.



