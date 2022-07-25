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69 ülkeden öğrencileri olan BARÜ, YÖK Sanal Fuar’da tanıtıldı

İHA

69 ülkeden öğrencileri olan BARÜ, YÖK Sanal Fuar’da tanıtıldı

Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi dünyanın 69 ülkesinden de öğrencileri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ), “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022” etkinliğinde tanıtıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 182 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı hedeflediği “Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022” etkinliği tamamlandı.
Türkiye’den 185 yükseköğretim kurumuyla birlikte Bartın Üniversitesinin (BARÜ) de dijital ortamda tanıtıldığı sanal fuarda, uluslararası öğrenciler Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında fikir edindi. 3 gün boyunca BARÜ’nün standını ziyaret eden öğrenciler İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde alanında yetkin akademik insan kaynağıyla yazılı ya da görüntülü olarak görüşmeler gerçekleştirdi.
Öğrencilerin sorularını cevaplandıran öğretim elemanları şehir, eğitim fırsatları, çift ana dal ve yan dal programları, barınma imkânları, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda bilgiler verdi.
Gerçekleştirilen fuarın önemine değinen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yükseköğretimde bir çekim merkezi olma yolunda önemli bir etkinliğin daha başarıyla tamamlandığını ifade etti.
Bartın Üniversitesinin 69 ülkeden öğrencileriyle büyük bir aile olduğunu da kaydeden Rektör Uzun, “Birçok alanda elde ettiği başarılarla sürdürülebilir bir gelişim gösteren Üniversitemiz, 69 ülkeden bileşenleriyle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüyor. Bu yolculuğumuzda her geçen gün büyüyen bir aile olarak gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için gayret gösteriyoruz. ‘Study in Türkiye YÖK Sanal Fuarı 2022’ etkinliğiyle de ziyaretçilerimize bilgiler vererek kaliteli eğitim ortamıyla birlikte kendilerine sunulan fırsatlardan bahsettik. Bu düşüncelerle ufkumuzu açan ve önümüzü aydınlatan politikalarla her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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