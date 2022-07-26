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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BARÜ’lü öğrenciler TEKNOFEST’te ikinci oldular

İHA

BARÜ’lü öğrenciler TEKNOFEST’te ikinci oldular

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri cebir öğrenme alanına ilişkin dijital materyal tasarladıkları projeleriyle TEKNOFEST’te ikincilik elde ettiler.
Türkiye’de ve dünyada havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının gözünün üstünde olduğu TEKNOFEST Karadeniz başladı. Yarışmalarının ilk durağı Giresun’da lise ve üniversite öğrencileri projeleriyle sahne aldı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencilerinin de yer aldığı yarışmalarda önemli bir başarı elde edildi. BARÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir danışmanlığında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri Rabia Basır, Aleyna Balbay ve Kübra Çağlar hazırladıkları projeyle ikinci olmayı başardı.
Cebir öğrenme alanına ilişkin dijital materyal tasarladılar
Matematiği sevdirmek için yola çıkan öğrenciler, “Scratch Programı Kullanılarak Cebir Öğrenme Alanına İlişkin Öğretim Materyalinin Tasarlanması ve Öğretmen Görüşlerinin Alınması” projeyi hayata geçirdiler. Proje ile gençlerin sistematik olarak muhakeme yapabilmelerine ve iş birliği içinde çalışmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için geliştirilen Scratch programının matematikte etkin bir öğrenme aracı olarak kullanılmasını incelediler. Projede matematik öğretmenleri, öğretmen adaylarının Scratch programında tasarladıkları oyunları değerlendirdiler. Böylece matematik öğretmenlerinin derslerde kullanabileceği etkili dijital materyaller üretildi.
“Öğrencilerimizin gelişimi her zaman önceliğimiz oldu”
Öğrencileri elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimi her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm insan kaynağımızla birlikte yoğun çaba sarf ediyor, öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu doğrultuda projeler yaparak ‘Üreten Türkiye’ anlayışına katkı sunan öğrencilerimizi ve onlara danışmanlık yapan Doç. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir hocamızı kutluyorum. Ayrıca Türkiye’nin geleceğine olan inancıyla her zaman yanımızda durarak bizleri motive eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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