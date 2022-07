BARÜ’lü öğrenciler yüzde 100 yerli elektrikli otomobilleriyle 2 ödül aldı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri tarafından yüzde 100 yerli olarak üretilen Simurg V2 isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST'te düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarından 2 ödül aldı.



Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri yeni bir başarıya daha imza attı. Kocaeli’de gerçekleştirilen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katılan öğrenciler Simurg V2 isimli otomobilleriyle dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayarak 2 ödül aldı. Yüzde 100 yerli imkânlarla üretilen elektrikli otomobile “Teknik Tasarım Ödülü” ile “Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü” takdim edildi. Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencilerine ödüllerini TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal verirken, Simurg V2’nin en verimli araçlar içerisinde olduğu da açıklandı.



"Öğrenciler her geçen yıl yeni tecrübeler ediniyor"

İlk olarak 2018 yılındaki yarışlara katılan BARÜ’lü öğrenciler ‘Çeşmi Cihan’ isimli elektrikli otomobil ile verimlilik alanında 22’nci olmuştu. 2019 yılında da ‘Gökbörü’ isimli otomobille 10’uncu sırada yer alan Bilim ve Teknoloji Kulübü Takımı, 2020 yılında ise Simurg ile yarışlarda hızda 2’nci ve verimlilikte ise 7’nci sırada yer almıştı. Her geçen yıl yeni deneyimler edinerek kendilerini geliştirmeyi başaran öğrenciler bu yıl Simurg’un yeni versiyonu ile yarışarak takımları için bir ilki gerçekleştirdi. Öğrencilere gösterdikleri gayretler sonucunda 25 bin Türk Lirası para ödülü de verildi.



"Otomobil için 200 ayrı parça öğrenciler tarafından üretildi"

BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri elektrikli araç için 200 ayrı parça üretti. Kutlubey Yerleşkesinde kendilerine tahsis edilen ‘garajlarda’ çalışan öğrenciler, motor ve batarya yönetim sistemini de kendileri oluşturdu. Ayrıca Simurg V2 için 2 bin 200 satırdan fazla kodlama yapıldı. Güncel yazılım dillerinin kullanıldığı kodlar sayesinde aracın hız, sıcaklık, elektrik tüketimi gibi değerlerinin verimli kullanımı ve kontrolü sağlanmış oldu.



“Kazanan Milli Teknoloji Hamlesi oldu”

Teknoloji geliştirilmesi sürecindeki azim ve kararlıkları dolayısıyla öğrencileri tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmek için yola çıkan ve bu yolculukta kendilerini her geçen gün geliştirmeyi başaran öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki geleceğe olan inancımızı daha da artıran gençlerimiz yarınlarımızda söz sahibi olacak ve ülkemizin gelişimine değer katacaklardır. Bu düşüncelerle yüzde 100 yerli olarak üretilen elektrikli otomobilin yapımında öğrencilerimize verdikleri katkılardan dolayı Dekanımız Prof. Dr. Bülent Cengiz, Prof. Dr. M. Sabri Gök, Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Bilal Kurşuncu ve Kulüp Akademik Danışmanımız Doç. Dr. Abid Ustaoğlu ile birlikte tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Rektör Uzun, öğrencilerin hayallerine ulaşma noktasındaki çabalarına destek olan kurum ve kuruluşlardan tüm temsilcilere de teşekkür etti.

