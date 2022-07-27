Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Mustafa Top (47), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Paşalılar köyünde meydana geldi. Orman işçisi Mustafa Top, kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Top, traktörle sağlık ekiplerinin ulaşabileceği noktaya taşındı. Bölgeye gelen ekipler, Top'un hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babası Top'un cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2022-07-27 11:19:41
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