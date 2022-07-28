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Başkent EDAŞ'tan Bartın'a altyapı yatırımı

DHA

Başkent EDAŞ'tan Bartın'a altyapı yatırımı


BARTIN, (DHA)Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ), Bartın´a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan, 13 milyon lira büyüklüğündeki `Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi´ni başlattı.Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ) Bartın´ın artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanması amacıyla 13 milyon lira bütçeli dev altyapı yatırımına Temmuz itibariyle başladı. Şirket, Bartın Belediyesi ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürüteceği "Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi" ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmanın yanında, şehrin gelecekteki yapılaşmasını da dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planlıyor.TOPLAMDA 27 KİLOMETRELİK KABLO KULLANILACAKMevcut havai şebekenin yeni yer altı hatlarıyla yenilenmesi ve kapasitenin artırılmasına ek olarak, dağıtım merkezleri arası ring şebekelerle arıza durumunda alternatif beslemeler sağlayacak Başkent EDAŞ, orta gerilim seviyesini 33 kV´a yükselterek şebeke verimliliğini de arttıracak.Başkent EDAŞ tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 9 kilometreyi bulacak.Yeni tesislerle bölgenin enerji hatları büyük oranda yer altına alınırken, toplamda 2 bin 350 metre yüksek gerilim kablosuna ek olarak 25 bin 158 metre alçak gerilim kablosu tesis edecek Başkent EDAŞ, 120 adet saha dağıtım kutusu ile 205 adet galvanizli LED armatürün montajını tamamlayacak.PLANLI KESİNTİLER 48 SAAT ÖNCESİNDEN AÇIKLANIYORTüm planlı kesintileri internet sitesinde 48 saat öncesinden duyuran Başkent EDAŞ, Bartın´daki yatırımın devreye alınması süresince saha çalışanlarının can güvenliği için zorunlu bu kesintileri de duyurarak, müşterilerinin söz konusu kesintilerden önceden haberdar olmasını sağlıyor. Öte yandan müşteriler, bu duyurulara Başkent EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabilecek. Enerjisa´nın Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile Türkiye´deki 14 ilde 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, 2009 yılından bu yana Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak´ta faaliyetlerini sürdürüyor.DHA-Ekonomi Türkiye-Bartın / Merkez DHA
2022-07-28 10:41:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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