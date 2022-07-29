Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

İHA

Tunç : "Köylerimizin kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz"

AK Parti Grup Başkan vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, KÖYDES projesi içersinde kente 19,7 milyon TL ek ödenek geldiğini belriterek, köylerin kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini söyledi.
Tunç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın olurlarıyla, Bartın'ımıza KÖYDES projesiyle 19 milyon 731 bin 862 TL ek ödenek tahsis edildi ve ek ödenek ile birlikte, 2022 yılında Bartın'da toplam 47 milyon 219 bin 317 TL'lik kaynak sağlandı.KÖYDES Projesiyle 2022 yılında ilimize 95 adet proje için 27 milyon 487 bin 455 TL ödenek tahsis edildi.Tahsis edilen ödeneğin 6 milyon 234 bin 272 TL’si 32 adet Köy yolları projelerine, 12 milyon 226 bin 657 TL’si 60 adet içme suları yapım projelerine, 797 bin TL’si 3 adet atıksu projelerine, 7 milyon 881 bin 122 TL’si ortak alım harcamalarına ve 348 bin 402 TL’si ise Cumhurbaşkanı Kararı 10.madde harcamalarına ayrılmıştı."dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkent EDAŞ'tan Bartın'a altyapı yatırımı
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ'tan Bartın'a altyapı yatırımı
Başkent EDAŞ'tan Bartın'a altyapı yatırımı
YEREL HABERLER Başkent EDAŞ'tan Bartın'a altyapı yatırımı
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını ...
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.