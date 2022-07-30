Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun otomobilinde 460 gram esrar ele geçirildi. Polis memuru H.İ.Ö. tutuklandı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ZonguldakBartın kara yolundaki uygulama noktasında önlem aldı. Ekipler, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.İ.Ö.'nün otomobilini durdurdu. Otomobilin bagajındaki çantada 460 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-07-30 14:55:13



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