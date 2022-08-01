Gökırmak’ta yüzlerce balık telef oldu

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Bartın’ın Potbaşı mevkiinden geçen Gökırmak’ta yüzlerce balık kıyıya vurarak telef oldu.

Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinden geçerek Bartın Irmağı ile birleşen Gökırmak’ın bazı bölgelerinde balık ölümleri görüldü. Gökırmak’ın Potbaşı Köprüsü mevkiinde yüzlerce balık telef olarak kıyıya vururken, yüzlercesi de su içinde hareketsiz kaldı. Balık ölümleri üzerine Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatılırken, Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü vatandaşlara ölü balıkların toplanmaması konusunda uyarıda bulundu.

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