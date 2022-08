BARÜ, zirve yolculuğunda yeni öğrencilerini bekliyor

Eğitim, araştırma, kalite ve uluslararasılaşma gibi alanlarda elde ettiği başarılarla her geçen gün adından biraz daha bahsettiren Bartın Üniversitesi (BARÜ) zirve yolculuğunda yeni yol arkadaşlarını bekliyor.

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Bu süreçte Bartın Üniversitesi (BARÜ) 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, bir yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüyle öne çıkıyor. “Öğrenci Odaklı” eğitimöğretim stratejileriyle öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan BARÜ, alanında lider bireyler yetiştirerek geleceğe kararlı adımlar yürüyor.

BARÜ, dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerini aldı

Kalite odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefleyen BARÜ’de bilimsel yayın, proje, uluslararasılaşma ve kalite alanlarında önemli bir gelişim gösterildi. Ulusal ve uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alan BARÜ, son olarak dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine başarılı bir giriş yaparak “Bilinçli Üretim ve Tüketim” alanında ilk 200’de yer aldı.

Üniversite olarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini kaydeden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkı sunmak amacıyla akademisyenlerimiz başta olmak üzere, tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte durmadan çalışıyoruz. Her günü dolu dolu geçirerek, bir önceki günün üzerine yeni başarıları ekleyerek ilerliyoruz. Bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlarken diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla yükseköğretim alanına değer katmaya devam ediyoruz” dedi.



“Türkiye’nin en çok öğrenci projesi üreten üniversitelerinden biriyiz”

Rektör Uzun, proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimlerinin verildiği BARÜ’de, öğrencilerin başarılarıyla öne çıktığını söyledi.

Bu doğrultuda “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” doğrultusunda 2019 yılından bu yana 5 dönemdir hep ilk 5’te yer aldıklarını vurgulayan Rektör Uzun, “‘Tribünde değil odağında ol’ sloganıyla öğrencilerimizin fikirlerini destekliyor, araştırma çıktılarını ulusal ve uluslararası akademik ortamlarda değerlendirmeleri yönünde kendilerini teşvik ediyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini eklemeyi başarıyoruz” diye konuştu.



“İşyeri Eğitim Modeli ile öğrencilerimiz bir adım önde”

Uygulamaya geçilen ve üniversite geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “İşyeri Eğitim Modeli” ile öğrencilerin önemli deneyimler elde ettiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedefimizdir. ‘İşyeri Eğitim Modeli’ doğrultusunda ülkemizi hedeflerine ulaştıracak nitelikli istihdamın sağlanması, sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi önceleniyor. Üniversite bünyesinde verilen derslerin uygulamayla pekiştirildiği model ile öğrencilerin iş hayatlarında bir adım önde olmaları sağlanıyor” şeklinde konuştu.

“Sportif alandaki başarılarımızla Türk Sporuna değer katıyoruz”

BARÜ’nün sporda Türkiye’nin en iyi yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu aktaran Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde şu anda 24 farklı branşta 200’e yakın milli sporcu eğitimöğretime devam ediyor. 17 spor branşını tek çatı altında toplayan ülkemizin en büyük spor komplekslerinden birinde eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz aldıkları başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Bireysel ya da takım halinde Türkiye, Dünya ve Avrupa Şampiyonlarımız Türk Sporuna değer katıyor. İnanıyorum ki eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi bu başarısını katlayarak sürdürecektir” dedi.

“Öğrencilerimiz çift anadal ve yandal uygulamalarıyla önemli fırsatlar sunuyoruz”

Bartın Üniversitesi öğrencilerine farklı alanlarda çift anadal ve yandal imkânları sağladıkları aktaran Rektör Uzun, öğrencilerin ilgi alanlarına göre farklı alanlarda da öğrenimlerine aynı anda devam edebileceklerini kaydetti.

Rektör Uzun, “Üniversitemizde bir lisans programına kayıtlı öğrenci öngörülen şartları taşımaları durumunda, üniversite içinde başka bir lisans programında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi tamamlayarak bir yan dal sertifikası alabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz çift anadal imkânıyla eş zamanlı olarak iki ayrı lisans diplomasına da sahip olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışı eğitimde geniş olanaklar sunuyoruz”

“Aday öğrencilerimizden yurt dışı eğitim kariyerlerini de şimdiden planlamalarını istiyoruz” diyen Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde bu alanda sunulan geniş imkânlardan bahsetti.

Farklı ülkelerden üniversitelerle akademik alanda iş birliğine gittiklerini bildiren Rektör Uzun, “Öğrencilerimize Erasmus ve Mevlana doğrultusunda 100’den fazla akademik iş birliği anlaşmasıyla eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında geçirmelerine imkân tanıyoruz. Sadece geçtiğimiz ay içerisinde Azerbaycan ve Özbekistan’dan 11 ayrı protokol imzaladık. Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa Birliği ülkelerinden çok sayıda üniversite ile iş birliği yaptık. Bu doğrultuda yurt dışındaki ülkelere yapmış oldukları hareketlilikler için öğrencilerimize hibe desteği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sadece Türkiye’de değil dünyada tercih edilen bir üniversiteyiz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin 81 ilden öğrencileri olduğu gibi 5 kıtadan ve 69 ülkeden öğrencileri de bulunduğunu söyledi. Uluslararası bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Rektör Uzun, “Türkiye’nin küresel anlamda yükseköğretimde bir çekim merkezi olma yolunda her geçen yıl konumunu daha da güçlendirdiğini bu dönemde Üniversite olarak bizler de uluslararası öğrenci sayımızı 8 kata yakın artırmayı başardık. 2017 yılında 18 ülkeden 253 uluslararası öğrencisi olan Üniversitemizin, şu anda 69 farklı ülkeden 2 bine yakın bileşeni olan bir aile olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani sadece ülkemiz de değil dünyada da tercih edilen bir üniversiteyiz” diye konuştu.



“Alanında yetkin insan kaynağımız her zaman öğrencilerimizin yanında”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle birlikte geleceğe kararlı adımlarla yürüdüğünü belirterek “9 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü bünyesinde barındıran Bartın Üniversitesinde aydınlık yarınlarımızın mimarları olacak 18 bine yakın öğrencimizi geleceğe hazırlıyoruz. 681 akademik (öğretim üyesi: 328) ve 457 idari insan kaynağımızla; 81 ilden ve 69 farklı ülkeden öğrencilerimizle bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Her zaman öğrencilerimizle yan yana durmadan çalışıyoruz ve hedeflerimize kararlılıkla yürüyoruz. Öğrencilerimize yüksek standartlara sahip çağdaş bir eğitimöğretim ortamı sunuyoruz” dedi.



“İhtisaslaşma başarısı gösteren 22 üniversiteden biriyiz”

BARÜ’nün ihtisaslaşma başarısı gösteren 22 yükseköğretim olduğunu hatırlatan Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ içine alınan 22 üniversiteden biriyiz. Bu proje üniversitelerin bulundukları yerden başlayarak geleceği gören bir anlayışla ülkemizin gelişimine değer katma projesidir. En basit şekliyle üniversitelerin bulundukları bölgelerin avantajlarını kullanarak bilimsel üretkenliklerini belli konulara yoğunlaştırmasıdır. Biz de bu minvalde tüm enerjimizi Sultan 2. Abdülhamid hayali olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Filyos Limanı Projesi etrafında topladık. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanıyla Türkiye’nin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da arttıracak çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.



“Bölgenin en büyük kütüphanesi Bartın Üniversitesinde”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesindeki bölgenin en büyük kütüphanesinin nitelikli çalışma ortamlarıyla öğrencilerin hizmetinde olduğunu ifade ederek “Bartın Üniversitesinde öğrencilerimiz ile birlikte tüm araştırmacılarımızın rahat ve nitelikli ortamlarda çalışmalarını yapmalarına imkân tanıyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkesi Kütüphanemiz de 93 bin 450 basılı kitap ve 8 milyonu aşkın elektronik yayını kullanıcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca tek kişilik ya da grup çalışmalarının yapılacağı salonlar ve daha birçok imkânı öğrencilerimizle birlikte tüm bileşenlerimiz yararlanabiliyor” dedi.



“Türkiye’nin en iyi ve yeşil kampüslerinden birine sahibiz”

Türkiye’nin en iyi 10’uncu, Dünya’nın ise 189’uncu yeşil kampüsü olduklarını hatırlatan Rektör Uzun, “24 saat yaşayan doğa ile iç içe yerleşkelerimizde iyi bir öğrencilik hayatı aday öğrencilerimizi bekliyor” diye konuştu.

Rektör Uzun, “Üniversitemiz, 2019 yılında Türkiye’deki 43 üniversite arasında 16’ıncı, Dünya’daki 780 üniversite arasında 348’inci; 2020 yılında ise Türkiye’deki 56 üniversite arasında 11’inci, Dünya’daki 912 üniversite arasında 269’uncu olmuştu. En son yayınlanan (2021 Aralık) sıralamada Türkiye’den 71, Dünya’dan 956 yükseköğretim kurumu yer aldı. Türkiye’de 10’uncu, Dünya’da ise 189’uncu olduk. Üniversite sayısı artmasına rağmen Bartın Üniversitesi olarak sıralamadaki yerimizi yükseltmeyi başardık. 24 saat yaşayan bir kampüs hedefimiz var. Bunu büyük ölçüde başardık. Şimdi kazanımlarımızı tüm bileşenlerimizle birlikte geleceğe taşımak istiyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.



“Gelecek bizimle başlayıp, sizlerle anlam bulacaktır”

Tercih yapacak aday öğrencilere seslenen Rektör Uzun, konuşmasına şu şekilde tamamladı:

“Gururla vurgulamak isterim ki, Bartın Üniversitesi güçlü insan kaynağı ile donanımlı bireyler yetiştirerek, öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin en istikrarlı büyüme başarısı gösteren üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimize eğitimin yanı sıra aynı zamanda bir gelecek öngörüsü sunuyoruz. Yani kısacası bizleri bekleyen geleceği anlatıyor, aktarıyoruz. Geleceğe bir adım önde başlamak isteyen, başarı hikâyesine yenilerini eklemeyi arzulayan, en önemlisi yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak isteyen tüm aday öğrencilerimizi Bartın Üniversitesine bekliyoruz. Gelecek bizimle başlayıp, sizlerle anlam bulacaktır.”

