Amasra'ya ilk kruvaziyer geldi



Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'daki 78 milyon liralık yatırımla tamamlanma aşamasına gelen yolcu limanına ilk kruvaziyer geldi. Turistler, belediyenin bandosu tarafından karşılandı.

Rusya'dan denize açılan, 350 yolcu ve 300 kişilik personel taşıyan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, sabah saatlerinde Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan 11 katlı kruvaziyerdeki turistler, AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve ilçe belediye başkanları tarafından çiçekler ile Amasra Belediyesi bandosunun çaldığı şarkılarla karşılandı. İstanbul´dan Amasra´ya gelen turistler, günlerini tarihi ilçede geçirecek. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Amasra´dan ayrılarak, Sinop´a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl imzaladığı kararnameyle 'uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı' ilan edilen Amasra Yolcu Limanı'na İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Tuna Nehri yoluyla Avrupa ülkelerinden yatlarla da turistlerin gelmesi bekleniyor.

78 milyon liralık yatırımla tamamlanması planlanan limana ilk etapta 55 bin, ilerleyen zamanlarda ise 200 bin turistin gelmesi; Amasra'da yıllık 600-700 bin olan ziyaretçi sayısının ise 5-6 yıllık süreçte 1 milyona çıkması hedefleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-08-03 10:55:05



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