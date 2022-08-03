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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra kuruvaziyer gemisi ağırladı

İHA

Amasra kuruvaziyer gemisi ağırladı

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra Rusya’dan demir alan Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisini ağırladı. 350 yolcu ve 300 mürettebata sahip gemi Amasra limanına yanaşan ilk kuruvaziyer gemisi oldu.
Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bartın’ın Amasra ilçesi ilk kez kuruvaziyer gemisi ağırladı. Rusya’dan demir alan ve ilk durağı olan İstanbul’un ardından Amasra’ya ulaşan kuruvaziyer gemisi Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çok sayıda protokol üyesi tarafından karşılandı.
350’si yolcu toplam 650 kişinin yer aldığı, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kuruvaziyer gemisinin Amasra Limanına yanaşması bölgede büyük heyecan oluşturdu. Amasra Belediye Bandosu tarafından karşılamada çalınan marşlarda büyük beğeni kazandı.
İlk kez bir kuruvaziyer gemiyi ağırlayan Amasra ilçesinde kuruvaziyer turizmine yönelik ilk adımlar 2018 yılında atılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihale edilen ve toplamda 78 milyon TL yatırımla inşasına başlanan "Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi yüzde 90 oranında tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanının 2021 yılında uluslararası girişçıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilmesinin ardından Limanındaki teknik altyapı çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlandı.
Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan, tarih boyunca bölgenin liman ve ticaret merkezi konumundaki Amasra’nın yapılan yatırımlarla önümüzdeki aylarda ve yıllarda kuruvaziyer turizminin önemli duraklarından ve rotalarından biri olması bekleniyor.
Kuruvaziyer gemilerle ilçeye gelen ve gelecek olan turistler başta Amasra Kalesi, Cenavo Şatosu, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme şansına sahip olurken aynı zamanda ilçeyi ziyaret eden turistler Amasra Plajlarında deniz, kum ve güneşin keyfini bir arada yaşayıp, restoranlarda çeşitli balık menüleri ile birlikte Coğrafi işarete sahip Amasra salatasını da tadabilecekler.
Tarihi ve doğal güzelliklerin dışında Turistlerin Amasra’da en çok ilgisini çekecek alanlardan biri de Çekiciler Çarşısı olacak. Ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu noktalardan birisi olan Çekiciler Çarşısı Amasra’yı ziyaret eden turistlerin en çok vakit geçirdikleri noktalar arasında yer alıyor.
Sabah saatlerinde Amasra limanına demirleyen Astoria Grande isimli kuruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde yeniden demir alarak bir sonraki durağı olan Sinop’a hareket edecek.
Amasra’yı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında da kuruvaziyer gemilerinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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