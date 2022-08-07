Başına odun çarpan Yüsra, hayatını kaybetti

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN'ın Ulus ilçesinde traktör römorkuna yüklenen odunlardan birinin başına çarptığı Yüsra Aksu (6), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çerde köyünde meydana geldi. Ormandan traktörün römorkuna odun yükleyen Aksu ailesi, eve doğru yola çıktı. Bu sırada römorkta olan küçük Yüsra'nın başına odunlardan biri çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüsra Aksu, burada hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2022-08-07 09:15:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.