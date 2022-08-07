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Osmanlı donanmasına gemi yapılan Kurucaşile tersanelerinde artık lüks yatlar üretiliyor

DHA

Osmanlı donanmasına gemi yapılan Kurucaşile tersanelerinde artık lüks yatlar üretiliyor


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE(Bartın),(DHA)OSMANLI donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde derme çatma barakalarda lüks yatlar yapılıyor. Ovatekkeönü ve Kapısuyu köylerindeki 20'ye yakın tersanede yılda 12 balıkçı teknesi ve 10 yat yapılarak denize indiriliyor. Gemi yapım ustası Şükrü Kurun (40), "Atalarımız Osmanlı donanmasına gemi ve çektirme gemiler yapardı. Biz de atalarımızın geleneğini sürdürüyoruz" dedi.
Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üreten Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü ve Kapısuyu köyünde babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. Naylon barakalarda ve derme çatma binaların altında devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor. Kurucaşile ilçesindeki tersanelerde yılda ortalama 12 balıkçı teknesi ile 10 yat yapılarak, denize indirilip sahiplerine teslim ediliyor.
İstanbul'dan bir iş insanından alınan siparişle 2 yıl önce yapımına başlanan 15 metre uzunluğunda 4,5 metre genişliğinde kabin, 1 çocuk ve 1 misafir kamara olan lüks yatın yapımı tamamlanarak, tersanenin önüne kurulan düzenekle önümüzdeki günlerde denize indirilecek.
40 yıl önce dedesinin yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Dursun Gür'e ait 200 metrekarelik kapalı alanı bulunan tersanede 15 usta çalışıyor. Ovatekkeönü köyündeki tersanede 15, 24 ve 21 metre uzunluğundaki yatların yapımları da sürüyor. Lüks yatların yapımında ustabaşıları kendi el çizimlerini yaparak, kestane, çam ve meşe ağaçlarına şekil vererek, tekne yapıyor.
`DEDELERİMİZİN MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ´
20 yıldan bu yana tersanelerde gemi yapım ustası olarak çalışan Şükrü Kurun, şu ifadeleri kullandı:
"20 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim bu bölgemizde lise çağlarımızda bu tersanelere ailelerimiz tarafından gönderiliyorduk. Şimdi tekne yapımcılığını sürdürüyoruz. Tersanemizde 15 metre uzunluğunda klasik bir yat yapımı bitmek üzere. Dursun Gür bu projeleri çiziyor, biz bu hale getiriyoruz. Eskiden balıkçı tekneleri yaparak bu işe başladık. Onu da aynı şekilde hiçbir proje olmadan sadece kafamızda tasarlayarak, yapıyorduk. Bizim bu mesleğimiz dedelerimizden atalarımızdan geliyor. Ama şu anda daha çok lüks yat yapıyoruz. Ahşap tekne yat yapımı talebi çok."
KENDİLERİ TASARLIYOR
Ahşap tekne ve yat yapımı için talebin olduğunu söyleyen Kurun, "Şu anda belirli oranda tekne yapımı konusunda talep olduğunu söyleyebiliriz. Tersanemizde 2 yelkenli ile büyük yat yapımı devam ediyor. Bir yat da bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta denize indireceğiz. Biz hala Osmanlı zamanında olduğu gibi tekneleri denize indirirken, altına kızaklara koyacağız. Hala eski usullerimiz devam ediyor. Teknelerimizin hemen hepsi ustabaşılarımızın kendileri tasarladığı teknelerdir." diye konuştu. (DHA)
 DHA-Gündem Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2022-08-07 09:20:50

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