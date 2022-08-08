Küre Dağları Milli Parkı'nda tahnit ve ziyaretçi merkezi açıldı



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı´nda ziyaretçi ve tahnit merkezi açıldı. Merkezde 70 tür hayvan ile 25 bitki çeşidi sergileniyor.

Küre Dağları Milli Parkı, 37 bin 753 hektar alanıyla 2000'de milli park, 2013'de 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)' sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa'nın özel 13 noktasından biri oldu. Milli park sınırlarındeki Ulus ilçesi Ağaköy köyünde geçen yıl kullanılmayan ilkokul, yenilenerek ziyaretçi merkezi ve tahnit merkezi olarak hizmete açıldı. Merkezin açılışına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Küre Dağları Mili Park Müdürü Ali Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Ziyaretçi ve tahnit merkezinde Küre Dağları Milli Parkı'nda 70 tür hayvan ile 25 endemik bitki sergilenmeye başlandı. 250 metrekarelik kapalı alana sahip merkezi ziyaret edenler, milli parkta yaşayan hayvanları ve bitki türlerini inceledi.

Vali Arslan, ilçede doğa turizminin gelişmesi için önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde turist sayısında da artış yaşadığını da görüyoruz. Bu bizim için sevindirici bir gelişme olmuştur. İlçenin ulusal düzeyde olduğu uluslararası alanda da tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yatırımlarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt ise "Milli parkımızda doğal yollardan ölen hayvanlarımız özel işlenerek, tahnit haline getirilen hayvan türleri sergilenmektedir. Amacımız burayı ziyarete gelen insanlarımıza bu hayvanlarımız yaşam formları hakkında bilgi almaları ve görmelerini sağlamak istiyoruz. Şu anda burada 70 tahnit hayvanımız bulunmaktadır. Ayrıca tahnit merkezimizde milli parkımızın endemik türlerini de başka bir salonda sergiliyoruz. Burada dünyada tek olan kanyon eğreltisi ile Bartın Gebeni bitkisini de sergiliyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2022-08-08 13:58:20



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