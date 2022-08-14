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Bakan Varank: Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız (2)

DHA

Bakan Varank: Türkiye'nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim'de açacağız (2)


'TÜRKİYE HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, "Sanayi üretimimiz artmaya devam ediyor. Haziran ayında geçen yıla kıyasla yüzde 8,5'luk önemli bir artış söz konusu. Teknoloji tabanlı girişimcilik alanında da doludizgin giden olumlu bir tablo ile karşı karşıyayız. 2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizdeki girişimciler 1,4 milyar dolarlık yeni yatırım çekmeyi başardı. Etrafındaki ateş çemberine rağmen Türkiye, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Pandemi döneminde birçok ülke çok ciddi sorunlarla boğuşurken; ülkemiz güçlü sanayi altyapısı, kaliteli ulaşım imkanları ve jeopolitik konumu sayesinde alternatif bir küresel üretim merkezi olma iddiasını ortaya koydu. 2021 yılında kaydettiğimiz yüzde 11'lik büyüme performansı, bu iddiamızın en büyük kanıtı niteliğinde. Bu performansla G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. Hamdolsun, 2022'de de bu trend devam ediyor" dedi. 
'ENFLASYONU SORUNU BİZİM DE CANIMIZI ACITIYOR'
Yakın zamanda enflasyonu kontrol altına alacaklarını belirten Bakan Varank, "Sürekli büyüyen sanayi üretimi, artmaya devam eden ihracat ve istihdamda yakaladığımız ivme, bu yılı da verimli geçireceğimizi gösteriyor. Tabii bu güzel gelişmeler enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette bizim de canımızı acıtıyor. Ama emin olun; bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklı. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak, ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız. Bunu zamanında başardık, yine başaracağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya odaklı politikalarımızla büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. 
Törende 12 projenin açılışı ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 7 projenin imza töreni yapıldı. Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde ise ilave alan altyapısı ile bir kauçuk fabrikasının temel atma töreni gerçekleştirildi. (DHA)  DHA-Politika Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-08-14 17:40:52

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