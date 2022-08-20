Derya Uluğ, Bartın'da konser verdi

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da düzenlenen Kum Zambağı Festivali´nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Bartın İnkum tatil beldesinde bu yıl 6´ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali´nde Derya Uluğ, konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Derya Uluğ şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konser sonunda Derya Uluğ´a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Bartın Belediye Başkanı Cemal çeşitli hediyeler verdi. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-08-20 23:51:46



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