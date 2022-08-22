Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü, AnkaraBartın seferini yaparken direksiyon başında cep telefonuyla mesaj yazarken görüntülenen sürücünün kimliğini belirledi. Sürücü K.Ö.'ye 'Seyir halinde cep telefonu kullanmak' suçundan 427 lira ceza kesilirken, ayrıca `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek´ suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-08-22 22:44:50



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