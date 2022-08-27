Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, ırmakta cesedi bulunan kişinin, vatani görevini yaptığı birliğinden firar eden M.E.K. olduğu belirlendi.

Dün akşam saatlerinde, Kemer Köprü Mahallesi'nde ırmak kenarında, çevredekiler, kötü koku geldiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri suyun üzerinde yüzüstü duran erkek cesedini gördü. Çağırılan itfaiye ekipleri, cesedi bota alıp kıyıya çıkardı ve otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmada, ölen kişinin 10 gün önce Bartın'daki askeri birliğinden firar eden M.E.K olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-08-27 10:28:10



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