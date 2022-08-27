Bartın'da ırmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi (2)

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bartın´da ırmakta cesedi bulunan M.E.K.´nin 15 Ağustos tarihindeki son görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.E.K´nin koşarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Olayın yaşandığı gün çevredeki esnafın ihbarda bulunup bir kişinin ırmağa doğru koştuğunu gördüklerini söyledikleri belirtildi. Olay günü bölgeye gelen polis ekiplerinin ırmak kenarında arama yaptığı, herhangi bir sonuç alamadığı ifade edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2022-08-27 16:10:10
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