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Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2)

DHA

Bartın'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, taşkın meydana geldi (2)


VALİ ARSLAN: 80 EV VE İŞYERİNE SU GİRDİ
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldelerinde taşkınların olduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Arslan, "Bugün öğleden sonra Ulus ilçe merkezimiz ve Abdipaşa belde merkezimize yaklaşık 118 kilogram yağış düştü. Bartın Abdipaşa Karabük yolu ile Abdipaşa Ulus yolumuz trafiğe kapalıydı. Şu anda ulaşım sağlanıyor. Abdipaşa beldemizde 40 ve Ulus ilçesinde yine 40 ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Şu anda zarar tespit çalışmalarımıza başladık. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2022-09-03 20:08:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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